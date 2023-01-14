Надаль о мячах Australian Open: «У меня нет сомнений, что их качество ниже, чем в прошлом году»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль раскритиковал мячи, которыми будут играть на Australian Open.

«Я не заметил большой разницы в скорости корта по сравнению с прошлым годом. А вот в мячах — да. Говорят, они такие же, но у меня нет сомнений, что их качество ниже. Но об этом не стоит говорить. Ничего не поделаешь. Нужно играть тем, что есть.

По-моему, мяч не так хорошо крутится, как раньше. После пары ударов он теряет давление. Придать правильное вращение сложнее. Ими легче играть, если у тебя более плоские удары», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.