Рахимова и Соснович вышли во второй круг US Open в парном разряде

Сегодня, 02:03
Россиянка Камилла Рахимова в паре с белорусской Александрой Соснович одержали победу в первом круге US Open в парном разряде. В двух сетах они выиграли у Элины Аванесян из Армении и Катаржины Питер из Польши — 6:2, 6:4.
Матч длился 1 час 31 минуту.
Следующие соперницы российско-белорусской пары определится в матче Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс (США) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия, WC) — Элина Аванесян/Катаржина Питер (Армения/Польша) — 6:2, 6:4