Рахимова и Соснович проиграл американкам Гауфф и Пегуле в первом круге Уимблдона

Российско-белорусский дуэт Камилла Рахимова и Александра Соснович проиграл паре Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) в первом круге Уимблдона — 6:3, 5:7, 2:6. Во втором круге американки сыграют с дуэтом Анастасия Детюк/Андреа Гамис (Чехия/Венесуэла). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Парный разряд Первый круг Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 3:6, 7:5, 6:2