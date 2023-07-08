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Сегодня, 20:07

Рахимова и Соснович проиграл американкам Гауфф и Пегуле в первом круге Уимблдона

Руслан Минаев
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Российско-белорусский дуэт Камилла Рахимова и Александра Соснович проиграл паре Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) в первом круге Уимблдона — 6:3, 5:7, 2:6.

Во втором круге американки сыграют с дуэтом Анастасия Детюк/Андреа Гамис (Чехия/Венесуэла).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 3:6, 7:5, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Джессика Пегула
Камилла Рахимова
Кори Гауфф
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