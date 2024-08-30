Рахимова и Соснович завершили выступление на US Open в парном разряде

Российская теннисистка Камилла Рахимова и белоруска Александра Соснович не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде.

В матче второго раунда спортсменки проиграли чешке Марии Боузковой и испанке Саре Соррибес Тормо — 4:6, 1:6. Встреча длилась 1 час 36 минут. На счету Рахимовой и Соснович 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующими соперницами Боузковой и Соррибес Тормо будут победительницы матча Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 5) — Виктория Голубич/Джессика Мур (Швейцария/Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания, 11) — Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия, WC) — 6:4, 6:1