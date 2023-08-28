Рахимова проиграла Бенчич в первом круге US Open

Россиянка Камилла Рахимова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге US Open — 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 42 минуты.

На счету 72-й ракетки мира 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 из 11 реализованных брейк-пойнта. У 13-й ракетки мира — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 из 7 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Бенчич встретится с победительницей матча Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) — Маргарита Бетова (Россия).

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, 10) — Сторм Хантер (Австралия, WC) — 6:4, 6:0

Дарья Сэвилл (Австралия) — Клерви Нгуну (США, WC) — 6:0, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) — Варвара Грачева (Франция) — 6:4, 6:2

Ребека Масарова (Испания) — Мария Саккари (Греция, 8) — 6:4, 6:4