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«Большой шлем»

Сегодня, 15:57

Рахимова проиграла Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
Камилла Рахимова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Рахимова ни разу не подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и не реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Соболенко 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Камилла Рахимова
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