Рахимова рассказала о плюсах поражения от Свентек на US Open

104-я ракетка мира из России Камилла Рахимова рассказала о том, как на нее повлияло поражение от Иги Свентек в первом круге US Open.

«У меня был двойной сетбол, были шансы [в игре со Cвентек]. К сожалению, упустила возможность. Но решила, что ничего страшного, в следующий раз я точно закрою сет как минимум, а может быть, и матч. Та встреча достаточно зарядила меня, добавила немного сил, уверенности и веры в себя. И вот я заряженная поехала играть в Мексику», — рассказала Рахимова в эфире BetBoom Tennis.

На этой неделе Рахимова победила на турнире категории «челленджер» в Гвадалахаре. Этот успех стал для россиянки крупнейшим в карьере.