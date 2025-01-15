Рахимова в паре с Тормо вышли во второй круг Australian Open

Россиянка Камилла Рахимова с испанкой Сарой Соррибес Тормо переиграли Анну Данилину и Ирину Хромачеву в первом круге парного разряда Australian Open — 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут. Следующими соперницами Рахимовой и Тормо будут Ребекка Шрамкова из Словакии и Виктория Томова из Болгарии. Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 8) — 6:3, 6:1