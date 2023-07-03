Рахимова уступила испанке Букше в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила Кристине Букше в первом круге Уимблдона — 3:6, 6:4, 6:7 (9:11).

На счету россиянки 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

Испанская спортсменка 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге испанка сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США, 4) — Лорен Дэвис (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Букша (Испания) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)