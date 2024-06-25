Рахимова вышла в полуфинал квалификации Уимблдона, Дьяченко вылетела

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла немку Мону Бартель в 1/4 финала квалификации на Уимблдон — 6:2, 1:6, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

Рахимова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Бартель 17 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале квалификации россиянка сыграет с американкой Робин Монтгомери, которая в четвертьфинале победила другую российскую теннисистку — Виталию Дьяченко (1:6, 6:3, 6:4).