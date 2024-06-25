Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:55

Рахимова вышла в полуфинал квалификации Уимблдона, Дьяченко вылетела

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла немку Мону Бартель в 1/4 финала квалификации на Уимблдон — 6:2, 1:6, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

Рахимова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Бартель 17 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале квалификации россиянка сыграет с американкой Робин Монтгомери, которая в четвертьфинале победила другую российскую теннисистку — Виталию Дьяченко (1:6, 6:3, 6:4).

Теннис
Уимблдон
Виталия Дьяченко
Камилла Рахимова
1
0
Читайте также
Трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Макарова проиграла в первом раунде квалификации на Уимблдон