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«Большой шлем»

Сегодня, 04:17

Рахимова вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге Australian Open обыграла американку Эмину Бектас со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 22-летней россиянки 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Рахимова встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Ван Синьюй (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США) — 6:4, 6:4

Australian Open
Камилла Рахимова
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