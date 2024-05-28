«Реал» поддержал Надаля после вылета в первом круге «Ролан Гаррос»

«Реал» опубликовал пост в поддержку испанского теннисиста Рафаэля Надаля после его вылета в первом круге «Ролан Гаррос»-2024.

«Ты всегда остаешься для нас отличным примером на корте и за его пределами, дорогой Рафаэль. Мы очень гордимся такой великой легендой и всегда будем с тобой во всех испытаниях. Вперед, Рафа!» — говорится в сообщении «Реала» в соцсети X.

37-летний Надаль проиграл немцу Александру Звереву в первом круте Открытого чемпионата Франции — 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. После поражения испанец заявил, что этот матч может стать для него последним на «Ролан Гаррос».