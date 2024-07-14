«Реал» поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

«Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой в финале Уимблдона.

«Поздравляем с четвертым «Большим шлемом», дорогой Карлос Алькарас. Сегодня ты снова показал свой класс и блестящую игру в теннис, став победителем Уимблдона во второй раз. Вся Испания и все мадридисты очень гордятся тобой», — говорится в сообщении клуба.

21-летний испанец в финале Уимблдона обыграл серба Новака Джоковича — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Для Алькараса это вторая победа на турнире в Лондоне подряд.