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Сегодня, 19:45

«Реал» поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

Сергей Разин
корреспондент
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«Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой в финале Уимблдона.

«Поздравляем с четвертым «Большим шлемом», дорогой Карлос Алькарас. Сегодня ты снова показал свой класс и блестящую игру в теннис, став победителем Уимблдона во второй раз. Вся Испания и все мадридисты очень гордятся тобой», — говорится в сообщении клуба.

21-летний испанец в финале Уимблдона обыграл серба Новака Джоковича — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Для Алькараса это вторая победа на турнире в Лондоне подряд.

Уимблдон
ФК Реал
Карлос Алькарас
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