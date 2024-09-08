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Сегодня, 10:56

Рэпер Дрейк поставил 210 тысяч долларов на победу Фритца в финале US Open

Владислав Маслов
Корреспондент
Дрейк.
Фото Global Look Press
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Канадский рэпер Дрейк в своих соцсетях сообщил, что сделал ставку в размере 210 тысяч долларов на победу американца Тейлора Фритца в финальном матче US Open-2024.

В финале, который пройдет 8 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени, Фритц встретится с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

«Продолжаю свой рекорд как самый смелый спортивный беттор в истории с наибольшим количеством проигрышей», — написал в своем посте Дрейк.

Ранее исполнитель уже делал крупные проигрышные ставки: например, на победу «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли-2024 (500 тысяч долларов) и на триумф Самуэля Адесаньи в бою с Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 305 (450 тысяч долларов). В 2022 году канадец поставил миллион долларов на победу Аргентины в финале чемпионата мира, но проиграл ставку, поскольку выбрал победу аргентинцев в основное время. Команда в итоге стала чемпионом мира, но победив сборную Франции в серии пенальти.

Дрейк, хоккеисты &laquo;Эдмонтона&raquo; после поражения от &laquo;Флориды&raquo;. «Проклятье Дрейка» опять в действии. Рэпер поставил полмиллиона на «Эдмонтон»

Теннис
US Open
Янник Синнер

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