Рэпер Дрейк поставил 210 тысяч долларов на победу Фритца в финале US Open

Канадский рэпер Дрейк в своих соцсетях сообщил, что сделал ставку в размере 210 тысяч долларов на победу американца Тейлора Фритца в финальном матче US Open-2024.

В финале, который пройдет 8 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени, Фритц встретится с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

«Продолжаю свой рекорд как самый смелый спортивный беттор в истории с наибольшим количеством проигрышей», — написал в своем посте Дрейк.

Ранее исполнитель уже делал крупные проигрышные ставки: например, на победу «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли-2024 (500 тысяч долларов) и на триумф Самуэля Адесаньи в бою с Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 305 (450 тысяч долларов). В 2022 году канадец поставил миллион долларов на победу Аргентины в финале чемпионата мира, но проиграл ставку, поскольку выбрал победу аргентинцев в основное время. Команда в итоге стала чемпионом мира, но победив сборную Франции в серии пенальти.