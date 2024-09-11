Баутиста-Агут — о выступлении Алькараса на US Open: «Он опустошен и без энергии»

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал выступление своего соотечественника Карлоса Алькараса на US Open-2024.

«После такого напряженного лета нормально, что у Карлоса произошел небольшой спад не в результатах, а на личном уровне, он опустошен и без энергии. Но думаю, что на Кубке Дэвиса он будет в отличной форме. Мы увидим его очень мотивированным», — приводит слова Баутиста-Агута AS.

Алькарас покинул US Open-2024 после поражения во втором круге голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.

Матчи группового этапа Кубка Дэвиса пройдут с 10 по 15 сентября.