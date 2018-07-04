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«Большой шлем»

4 июля 2018, 21:50

Роджер Федерер о победе над Лацко: "В ходе матча мне удалось заметно прибавить"

Михаил ПОЛИЕВ
корреспондент
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Теннисист Роджер Федерер после победного матча второго круга Уимблдона против Лукаша Лацко (6:4, 6:4, 6:1) рассказал, что прибавил в некоторых аспектах игры по ходу встречи.

- В какие-то дни определенные аспекты даются вам лучше, чем в другие. Порой подача может стать грозным оружием в поединке с некоторыми теннисистами, - цитирует официальный сайт АТР Федерера. - Во время игры очень важно сражаться в каждом розыгрыше, понимать, что первое очко так же важно, как и заработанный брейк-пойнт. Концентрация всегда должна быть на максимально высоком уровне. В ходе матча мне удалось заметно прибавить, я стал играть лучше и лучше. 

В следующем раунде Федереру будет противостоять Ян-Леннард Штруфф, который в своем поединке переиграл Иво Карловича (6:7, 3:6, 7:6, 7:6, 13:11).

Роджер Федерер
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