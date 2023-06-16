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«Большой шлем»

Сегодня, 16:39

Федерер: «Джокович выглядит молодо и выигрывает по-молодому, но это нелегко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал 23-ю победу Новака Джоковича на турнире «Большого шлема».

«То, что сделал Новак, просто невероятно. Если честно, для тенниса, для спорта здорово, когда теннис пишет свою собственную историю и продолжает ее пополнять, как это было с Сереной Уильямс, Рафой, потом со мной, а теперь с Новаком. Сейчас прекрасное время, чтобы быть не только поклонником теннис, но и игроком.

Как он это делает — мы забываем, что он уже не самый молодой. Он выглядит молодо и выигрывает по-молодому, но это нелегко, и я считаю, что это была потрясающая победа. Так что я как нельзя рад», — приводит слова Федерера iNews.

Джокович выиграл «Ролан Гаррос» — 2023. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он является рекордсменом среди мужчин по этому показателю. У Рафаэля Надаля — 22 титула, у Роджера Федерера — 20 титулов.

Формула-1
Новак Джокович
Роджер Федерер
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