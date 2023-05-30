«Ролан Гаррос» — 2023, расписание и результаты матчей 1-го круга: Мирра Андреева — Элисон Риск и другие

Во вторник, 30 мая, в Париже состоятся матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос». Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Первый круг Мирра Андреева (Россия) — Элисон Риск (США) Ван Синьюй (Китай) — Мария Боузкова (Чехия, 31) Ангелина Калинина (Украина, 25) — Диан Парри (Франция) Ребекка Петерсон (Швеция) — Фиона Ферро (Франция) Лючия Бронцетти (Италия) — Онс Жабер (Тунис, 7) Ольга Данилович (Сербия) — Катерина Байндл (Украина) Ребека Машарова (Испания) — Кори Гауфф (США, 6) Линда Носкова (Чехия) — Данка Ковинич (Черногория) Аранча Рус (Нидерланды) — Джулия Грабер (Австрия) Леся Цуренко (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия, 13) Чжу Линь (Китай) — Лорен Дэвис (США) Селена Яничиевич (Франция) — Осеан Доден (Франция) Клара Бюрель (Франция) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) Сорана Кырстя (Румыния, 30) — Ясмин Паолини (Италия) Елена Рыбакина (Каахстан, 4) — Бренда Фрухвиртова (Чехия) Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Буча (Испания) Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Бьянка Андрееску (Канада) Эрика Андреева (Россия) — Эмма Наварро (США) Илена Ин-Альбон (Швейцария) — Клэр Лью (США) Петра Мартич (Хорватия) — Шелби Роджерс (США) «Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»