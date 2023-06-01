«Ролан Гаррос», мужчины, расписание и результаты матчей 2 круга: Карацев — Тиафо и другие

В четверг, 1 июня, в Париже состоятся матчи второго круга турнира «Ролан Гаррос». Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо. Начало игры примерно в 15.00 мск. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Второй круг 12.00 (мск) Борна Чорич (Хорватия) — Педро Качин (Аргентина) 12.00 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алекс Де Минаур (Австралия) 12.45 Джулио Дзеппьери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия) 13.30 Йосихито Нисиока (Япония) — Макс Перселл (Австралия) 13.30 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Григор Димитров (Болгария) 13.30 Янник Синнер (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия) 15.00 Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США) 15.00 Гвидо Пелья (Аргентина) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) 15.00 Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 15.30 Дженаро Альберто Оливьери (Аргентина) — Андреа Вавассори (Италия) 15.30 Томми Пол (США) — Николас Харри (Чили) 15.30 Маркос Гирон (США) — Иржи Легечка (Чехия) 17.00 Артур Риндеркнех (Франция) — Тэйлор Фритц (США) 17.00 Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Ханфманн (Германия) 21.15 Александр Зверев (Германия) - Алекс Молчан (Словакия)