Сегодня, 09:20
В воскресенье, 5 июня, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
13.30 (мск) Хольгер Руне (Дания) — Франсиско Черундоло (Аргентина)
13.30 Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия)
17.00 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Йосихито Нисиока (Япония)
21.15 Григор Димитров (Болгария) — Александр Зверев (Германия)