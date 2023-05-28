«Ролан-Гаррос» — 2023, результаты матчей 1-го круга: Таунсенд — Потапова, Нимайер — Касаткина и другие

В воскресенье, 28 мая в Париже проходят матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос».

Камилла Рахимова победила Сару Бейлек (6:0, 6:3), Анастасия Потапова сыграет против Тейлор Таунсенд, Дарья Касаткина встретится с Юле Нимайер, а Людмила Самсонова — с Кэти Волынец.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Сторм Хантер (Австралия, Q) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 4:6, 6:2, 6:4

Ирина Шиманович (Белоруссия, Q) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1

Магдалена Фрех (Польша) — Чжан Шуай (Китай, 29) — 6:1, 6:1

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:2

Надя Подороска (Аргентина) — Джессика Понше (Франция, WC) — 6:0, 6:2

Камилла Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:0, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Виктория Грунчакова (Словакия, LL) — 6:1, 6:4

Магда Линетт (Польша, 21) — Лейла Фернандес (Канада)

Мария Саккари (Греция, 8) — Каролина Мухова (Чехия)

Леолия Жанжан (Франция, WC) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC)

Ализе Корне (Франция) — Камила Джорджи (Италия)

Тамара Зиданшек (Словакия, Q) — Синвэнь Жен (Китай, 19)

Клара Таусон (Дания) — Александра Саснович (Белоруссия)

Тейлор Таунсенд (США, Q) — Анастасия Потапова (Россия, 24)

Маяр Шериф (Египет) — Мэдисон Бренгл (США)

Сара Эррани (Италия) — Жиль Тайхманн (Швейцария)

Анна Бондарь (Венгрия) — Ирина-Камелия бегу (Румыния, 27)

Юлия Нимайер (Германия) — Дарья Касаткина (Россия, 9)

Даниэль Коллинс (США) — Джессика Пегула (США, 3)

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Кэти Волынец (США)