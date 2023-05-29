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«Большой шлем»

Сегодня, 09:30

«Ролан Гаррос"—2023, расписание и результаты матчей 1 круга: Павлюченкова — Фрухвиртова, Александрова — Томова и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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В понедельник, 29 мая, в Париже состоятся матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

12.00 (мск) Кайла Дэй (США) — Кристина Младенович (Франция)

12.00 Кайя Канепи (Эстония) — Мэдисон Кис (США)

12.00 Анетт Контавейт (Эстония) — Бернарда Пера (США)

12.00 Камила Осорио (Колумбия) — Ана Богдан (Румыния)

12.00 Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия)

12.00 Даяна Ястремская (Украина) — Донна Векич (Хорватия)

12.45 Каролина Плишкова (Чехия) — Слоан Стивенс (США)

13.30 Юлия Путинцева (Казахстан) — Марина Заневская (Бельгия)

14.00 Элина Аванесян (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария)

14.00 Маркета Вондроушова (Чехия) — Алисия Паркс (США)

14.00 Варвара Грачева (Россия) — Далма Галфи (Венгрия)

14.00 Ребекка Марино (Канада) — Диана Шнайдер (Россия)

15.30 Алена Большова (Испания) — Кристина Кучова (Словакия)

15.30 Татьяна Мария (Германия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

15.30 Элина Свитолина (Украина) — Мартина Тревизан (Италия)

15.30 Пейтон Стирнс (США) — Катержина Синякова (Чехия)

16.15 Каролин Гарсия (Франция) — Ван Сиюй (Китай)

17.00 Елена Остапенко (Латвия) — Тереза Мартинцова (Чехия)

17.30 Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария)

17.30 Анна Блинкова (Россия) — Изалин Бонавантюр (Бельгия)

17.30 Симона Вальтерт (Швейцария) — Элизабет Мандлик (США)

17.30 Петра Квитова (Чехия) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

17.30 Вероника Кудерметова (Россия)— Анна Шмидлова (Словакия)

17.30 Нао Хибино (Япония) — Анна-Лена Фридзам (Германия)

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