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«Большой шлем»

Сегодня, 14:00

«Ролан Гаррос» — 2023, 1-й круг: Мирра Андреева победила Риск и другие матчи

Иван Торопцев
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Во вторник, 30 мая, в Париже состоятся матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, Q) — Элисон Риск (США) — 6:2, 6:1

Ребекка Петерсон (Швеция) — Фиона Ферро (Франция, Q) — 6:2, 6:0

Диан Парри (Франция, WC) — Ангелина Калинина (Украина, 25) — 6:2, 6:3

Ван Синьюй (Китай) — Мария Боузкова (Чехия, 31) — 6:4, 7:6 (7:5)

Онс Жабер (Тунис, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:1

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:2

Ребека Машарова (Испания) — Кори Гауфф (США, 6)

Линда Носкова (Чехия) — Данка Ковинич (Черногория)

Аранча Рус (Нидерланды) — Джулия Грабер (Австрия)

Леся Цуренко (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия, 13)

Чжу Линь (Китай) — Лорен Дэвис (США)

Селена Яничиевич (Франция) — Осеан Доден (Франция)

Клара Бюрель (Франция) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Сорана Кырстя (Румыния, 30) — Ясмин Паолини (Италия)

Елена Рыбакина (Каахстан, 4) — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Буча (Испания)

Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Бьянка Андрееску (Канада)

Эрика Андреева (Россия) — Эмма Наварро (США)

Илена Ин-Альбон (Швейцария) — Клэр Лью (США)

Петра Мартич (Хорватия) — Шелби Роджерс (США)

Логотип &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. «Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
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