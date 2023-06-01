«Ролан Гаррос», женщины, расписание и результаты матчей 2 круга: Андреева — Пари, Александрова — Фридзам и другие

В четверг, 1 июня, в Париже состоятся матчи второго круга турнира «Ролан Гаррос». Россиянка Диана Шнайдер встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, Мирра Андреева сыграет против француженки Диан Парри, Екатерина Александрова — с немкой Анной-Лена Фридзам. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Первый круг 12.00 (мск) Кайла Дэй (США) — Мэдисон Кис (США) 12.00 Елена Рыбакина (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия) 12.00 Сара Соррибес Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия) 12.00 Анна Шмидлова (Словакия) — Алена Большова (Испания) 12.00 Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 13.30 Элизабетта Коччаретто (Италия) — Симона Вальтерт (Швейцария) 13.30 Диан Парри (Франция) — Мирра Андреева (Россия) 13.30 Ребекка Петерсон (Швеция) — Ван Синьюй (Китай) 14.00 Екатерина Александрова (Россия)— Анна-Лена Фридзам (Германия) 14.00 Бернарда Пера (США) — Донна Векич (Хорватия) 14.45 Ига Свентек (Польша) — Клер Лю (США) 15.30 Юлия Грабер (Австрия) — Коко Гауфф (США) 15.30 Ясмин Паолини (Италия) — Ольга Данилович (Сербия) 16.15 Осеан Доден (Франция) — Онс Жабер (Тунис) 17.30 Бьянка Андрееску (Канада) — Эмма Наварро (США) 17.30 Лорен Дэвис (США) — Леся Цуренко (Украина)