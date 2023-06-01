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«Большой шлем»

Сегодня, 08:55

«Ролан Гаррос», женщины, расписание и результаты матчей 2 круга: Андреева — Пари, Александрова — Фридзам и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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В четверг, 1 июня, в Париже состоятся матчи второго круга турнира «Ролан Гаррос».

Россиянка Диана Шнайдер встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, Мирра Андреева сыграет против француженки Диан Парри, Екатерина Александрова — с немкой Анной-Лена Фридзам.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

12.00 (мск) Кайла Дэй (США) — Мэдисон Кис (США)

12.00 Елена Рыбакина (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия)

12.00 Сара Соррибес Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия)

12.00 Анна Шмидлова (Словакия) — Алена Большова (Испания)

12.00 Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

13.30 Элизабетта Коччаретто (Италия) — Симона Вальтерт (Швейцария)

13.30 Диан Парри (Франция) — Мирра Андреева (Россия)

13.30 Ребекка Петерсон (Швеция) — Ван Синьюй (Китай)

14.00 Екатерина Александрова (Россия)— Анна-Лена Фридзам (Германия)

14.00 Бернарда Пера (США) — Донна Векич (Хорватия)

14.45 Ига Свентек (Польша) — Клер Лю (США)

15.30 Юлия Грабер (Австрия) — Коко Гауфф (США)

15.30 Ясмин Паолини (Италия) — Ольга Данилович (Сербия)

16.15 Осеан Доден (Франция) — Онс Жабер (Тунис)

17.30 Бьянка Андрееску (Канада) — Эмма Наварро (США)

17.30 Лорен Дэвис (США) — Леся Цуренко (Украина)

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