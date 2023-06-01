Сегодня, 08:55
Россиянка Диана Шнайдер встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, Мирра Андреева сыграет против француженки Диан Парри, Екатерина Александрова — с немкой Анной-Лена Фридзам.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
12.00 (мск) Кайла Дэй (США) — Мэдисон Кис (США)
12.00 Елена Рыбакина (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия)
12.00 Сара Соррибес Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия)
12.00 Анна Шмидлова (Словакия) — Алена Большова (Испания)
12.00 Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
13.30 Элизабетта Коччаретто (Италия) — Симона Вальтерт (Швейцария)
13.30 Диан Парри (Франция) — Мирра Андреева (Россия)
13.30 Ребекка Петерсон (Швеция) — Ван Синьюй (Китай)
14.00 Екатерина Александрова (Россия)— Анна-Лена Фридзам (Германия)
14.00 Бернарда Пера (США) — Донна Векич (Хорватия)
14.45 Ига Свентек (Польша) — Клер Лю (США)
15.30 Юлия Грабер (Австрия) — Коко Гауфф (США)
15.30 Ясмин Паолини (Италия) — Ольга Данилович (Сербия)
16.15 Осеан Доден (Франция) — Онс Жабер (Тунис)
17.30 Бьянка Андрееску (Канада) — Эмма Наварро (США)
17.30 Лорен Дэвис (США) — Леся Цуренко (Украина)