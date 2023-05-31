Сегодня, 09:30
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Камила Осорио (Колумбия, LL)
Елена Остапенко (Латвия, 17) — Пейтон Стирнс (США)
Сторм Хантер (Австралия, Q) — Элина Свитолина (Украина)
Камила Джорджи (Италия) — Джессика Пегула (США, 3)
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Майар Шериф (Египет) — Анастасия Потапова (Россия, 24)
Маркета Вондроушова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 9)
Каролина Мухова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 19)
Каролин Гарсия (Франция, 5) — Анна Блинкова (Россия)
Слоан Стивенс (США) — Варвара Грачева (Россия)
Ирина Шиманович (Белоруссия, Q) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)
Сара Эррани (Италия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27)
Магдалена Фрех (Польша) — Камилла Рахимова (Россия)
Леолия Жанжан (Франция) — Элина Аванесян (Россия, LL)
Лейла Фернандес (Канада) — Клара Таусон (Дания, Q)