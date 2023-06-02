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Сегодня, 09:10

Женский «Ролан Гаррос», 3-й круг: Стирнс — Касаткина, Павлюченкова сыграет с Потаповой

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Теннисистка Анастасия Потапова.
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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В пятницу, 2 июня, в Париже (Франция) пройдут матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины. Одиночный разряд

Третий круг (время начала — московское)

12.00. Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9)

12.00. Ольга Данилович (Сербия, Q) — Онс Жабер (Тунис, 7)

12.45. Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Джессика Пегула (США, 3)

13.30. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия, 24)

14.00. Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина)

14.15. Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

15.00. Клара Таусон (Дания, Q) — Элина Аванесян (Россия, LL)

15.30. Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан)

17.30. Каролина Мухова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27)

Теннис
Roland Garros
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