«Ролан Гаррос» — 2023: женщины, расписание и результаты матчей 4 июня: Касаткина — Свитолина и другие

В воскресенье, 4 июня, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос». Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, Элина Аванесян сыграет против чешки Каролиной Муховой, Дарья Касаткина — с украинкой Элиной Свитолиной. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Четвертый круг 12.00 (мск) Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) 14.00 Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия) 15.30 Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) 21.15 Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия)