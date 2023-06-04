Сегодня, 09:05
Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, Элина Аванесян сыграет против чешки Каролиной Муховой, Дарья Касаткина — с украинкой Элиной Свитолиной.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
12.00 (мск) Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия)
14.00 Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия)
15.30 Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия)
21.15 Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия)