«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 6 июня: Мирра Андреева против Паолини, Свентек — Гауфф

Матчи полуфинала «Ролан Гаррос» 2024.

В четверг, 6 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини, а Ига Свентек (Польша) встретится с Коко Гауфф (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины, одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша) — Коко Гауфф (США) — 16.00 (мск)

Ясмин Паолини (Италия) — Мирра Андреева (Россия) — не ранее 18.00

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр