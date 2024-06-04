«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 4 июня: Свентек — Вондроушова, Циципас — Алькарас и другие матчи

Матчи четвертьфинала «Ролан Гаррос» 2024.

Во вторник, 4 июня в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира в женском разряде Ига Свентек сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, а грек Стефанос Циципас встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины, одиночный разряд, четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 8) — начало в 12.00 (мск)

Ига Свентек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — не ранее 13.30

Мужчины, одиночный разряд, четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 10) — Янник Синнер (Италия, 2) — не ранее 15.00

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 21.15

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр