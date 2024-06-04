Сегодня, 11:00
Во вторник, 4 июня в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира в женском разряде Ига Свентек сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, а грек Стефанос Циципас встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины, одиночный разряд, четвертьфинал
Коко Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 8) — начало в 12.00 (мск)
Ига Свентек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — не ранее 13.30
Мужчины, одиночный разряд, четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария, 10) — Янник Синнер (Италия, 2) — не ранее 15.00
Стефанос Циципас (Греция, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 21.15
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