Сегодня, 09:00
В среду, 5 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, а Елена Рыбакина (Казахстан) встретится с Ясмин Паолини (Италия).
У мужчин сегодня состоится один матч, в котором немец Александр Зверев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины, одиночный разряд, четвертьфинал
Ясмин Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 15.15 (мск)
Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 16.45
Мужчины, одиночный разряд, четвертьфинал
Александр Зверев (Германия) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 21.15 (мск)
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