«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 3 июня: Де Минаур — Медведев, Грачева — Андреева и другие

Матчи четвертого круга «Ролан Гаррос» 2024. В понедельник, 3 июня в четвертом круге Открытого чемпионата Франции свои матчи проведут россияне Даниил Медведев, Элина Аванесян и Мирра Андреева. Матчи Медведева, Мирры Андреевой и Аванесян. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос» Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт Мужчины, одиночный разряд, четвертый круг Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5) — начало в 13.30 (мск) Новак Джокович (Сербия, 1) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — не ранее 17.00 Тэйлор Фритц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — не ранее 17.00 Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13) — не ранее 21.15 Женщины, одиночный разряд, четвертый круг Элина Аванесян (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 12.00 Элина Свитолина (Украина, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 12.00 Эмма Наварро (США, 22) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — не ранее 13.30 Варвара Грачева (Франция) — Мирра Андреева (Россия) — не ранее 15.30 Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр