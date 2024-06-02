Сегодня, 13:00
В четвертом круге Открытого чемпионата Франции 2 июня, в воскресенье, свои матчи проведут Потапова, Гауфф и Жабер.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:0
Ольга Данилович (Сербия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — начало матча не ранее 12.00 мск
Кори Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — не ранее 13.30
Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8) — не ранее 15.30
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