«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 2 июня: Свентек — Потапова и Гауфф — Коччаретто

Матчи четвертого круга «Ролан Гаррос» 2024.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции 2 июня, в воскресенье, свои матчи проведут Потапова, Гауфф и Жабер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — начало матча не ранее 12.00 мск

Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 12.00

Кори Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — не ранее 13.30

Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8) — не ранее 15.30

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр