«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 27 мая: Кепфер — Медведев, Зверев — Надаль и другие

Матчи первого круга «Ролан Гаррос» 2024. В первом круге Открытого чемпионата Франции 27 мая выйдут на корт россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Павел Котов и Роман Сафиуллин. Немец Александр Зверев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Первый круг Есихито Нисиока (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — 12.00 Макс Перселл (Австралия) — Генри Сквайр (Германия) — 12.00 Эмил Руусувуори (Финляндия) — Квон Сун Ву (Корея) — 12.00 Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) — 12.00 Бен Шелтон (США, 15) — Юго Гастон (Франция) — 12.00 Кристофер Юбэнкс (США) — Янник Синнер (Италия, 2) — 12.00 Маттео Арнальди (Италия) — Артур Филс (Франция, 29) — не ранее 13.30 Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Хирон (США) — не ранее 13.30 Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — Павел Котов (Россия) — не ранее 13.30 Мартон Фучович (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — не ранее 13.30 Карен Хачанов (Россия, 18) — Сумит Нагал (Индия) — не ранее 13.30 Густаво Хейде (Бразилия, Q) — Себастьян Баес (Аргентина, 20) — не ранее 13.30 Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Янник Ханфманн (Германия) — не ранее 13.30 Маттиа Белуччи (Италия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 25) — не ранее 15.00 Люка ван Аш (Франция) — Денис Шаповалов (Канада) — не ранее 15.00 Филип Мисолич (Австрия, Q) — Кристофер О'Коннел (Австралия) — не ранее 15.00 Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) — не ранее 15.00 Фабио Фоньини (Италия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — не ранее 15.00 Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания) — не ранее 16.00 Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) — не ранее 16.30 Педро Качин (Аргентина) — Томми Пол (США, 14) — не ранее 16.30 Доминик Кепфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 16.30 Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 16.30 Гаэль Монфис (Франция) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — не ранее 21.15