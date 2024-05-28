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Сегодня, 08:00

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 28 мая: Джокович — Эрбер и другие матчи

Новак Джокович.
Фото AFP
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Матчи первого круга «Ролан Гаррос» 2024.

В первом круге Открытого чемпионата Франции 28 мая первая ракетка мира Новак Джокович сыграет против Пьера-Юга Эрбера.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Нуну Боржеш (Португалия) — Томаш Махач (Чехия) — начало в 12.00 (мск)

Алекс де Минаур (Австралия, 11) — Алекс Микельсен (США) — 12.00

Хауме Муньяр (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 12.00

Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 12.00

Артур Риндеркнех (Франция) — Адам Уолтон (Австралия, WC) — 12.00

Валентин Вашеро (Монако, Q) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — не ранее 13.30

Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпеши-Перрикар (Франция, WC) — не ранее 13.30

Джулио Зеппиери (Италия, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 22) — не ранее 13.30

Маккензи Макдональд (США) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 26) — не ранее 13.30

Ринки Хиджиката (Австралия) — Лусиано Дардери (Италия) — не ранее 13.30

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Казо (Франция) — не ранее 13.30

Алексей Попырин (Австралия) — Танаси Коккинакис (Австралия) — не ранее 14.00

Тэйлор Фритц (США, 12) — Федерико Кориа (Аргентина) — не ранее 14.00

Фелипе Мелигени Родригес (Бразилия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — не ранее 14.30

Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — не ранее 15.30

Флавио Коболли (Италия) — Хамад Медьедович (Сербия, Q) — не ранее 15.30

Грегуар Барбер (Франция, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 19) — не ранее 17.00

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Констан Лестьенн (Франция) — не ранее 17.00

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Хольгер Руне (Дания, 13) — не ранее 17.00

Новак Джокович (Сербия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — не ранее 21.15

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
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