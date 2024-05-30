«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 30 мая: Кецманович — Медведев и другие матчи

Матчи второго круга «Ролан Гаррос» 2024. В четверг, 30 мая во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Миомира Кецмановича. Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг Зизу Бергс (Бельгия) — Максимилиан Мартерер (Германия) — начало в 12.00 (мск) Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 12.00 Фабиан Марожан (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария, 10) — не ранее 12.00 Себастиан Офнер (Австрия) — Себастьян Баес (Аргентина, 20) — не ранее 12.00 Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — не ранее 12.00 Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США, 25) — не ранее 12.00 Лусиано Дардери (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 26) — не ранее 13.30 Корантен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан) — не ранее 13.30 Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Томаш Махач (Чехия) — не ранее 14.00 Фабио Фоньини (Италия) — Томми Пол (США, 14) — не ранее 14.30 Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Хауме Муньяр (Испания) — не ранее 15.00 Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 13) — не ранее 15.00 Танаси Коккинакис (Австралия) — Джулио Зеппиери (Италия) — не ранее 15.00 Тэйлор Фритц (США, 12) — Душан Лайович (Сербия) — не ранее 15.00 Карен Хачанов (Россия, 18) — Йозеф Ковалик (Словакия) — не ранее 15.00 Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Филип Мисолич (Австрия) — не ранее 15.00 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Риндеркнех (Франция) — не ранее 15.00 Александр Зверев (Германия, 4) — Давид Гоффен (Бельгия) — не ранее 15.30 Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан, 19) — не ранее 15.30 Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес Баэна — не ранее 16.00 Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — не ранее 18.00 Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) — не ранее 21.15 Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Брендон Накасима (США) — 5:6 (матч прерван) Себастьян Корда (США, 27) — Сун Ву Квон (Корея) — 5:4 (матч прерван) Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия) — 3:5 (матч прерван) Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжень (Китай) — 3:4 (матч прерван) Бен Шелтон (США, 15) — Кеи Нисикори (Япония) — 5:5 (матч прерван)