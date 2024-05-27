«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 27 мая: Самсонова — Линетт, Свентек — Жанжан и другие

Матчи первого круга «Ролан Гаррос» 2024. В первом круге Открытого чемпионата Франции 27 мая встретятся Анастасия Потапова и Камилла Рахимова. Людмила Самсонова сыграет против Магды Линетт (Польша), Екатерина Александрова — против Виктории Томовой (Болгария), Анна Калинская — против Клары Бюрель (Франция), Юлия Авдеева — против Коко Гауфф (США). Первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) предстоит матч против Леолии Жанжан (Франция). Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Первый круг Осеан Доден (Франция) — Кайла Дэй (США) — 12.00 Ребека Машарова — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 12.00 Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 12.00 Людмила Самсонова (Россия, 17) — Магда Линетт (Польша) — 12.00 Дарья Сэвилл (Австралия) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 12.00 Сачия Викери (США, WC) — Онс Жабер (Тунис, 8) — не ранее 13.00 Ангелина Калинина (Украина) — Камила Осорио (Колумбия) — не ранее 13.30 Анна Калинская (Россия, 23) — Клара Бюрель (Франция) — не ранее 13.30 Даниэль Коллинс (США, 11) — Каролин Долхайд (США) — не ранее 13.30 Виктория Томова (Болгария) — Екатерина Александрова (Россия, 16) — не ранее 13.30 Ига Свентек (Польша, 1) — Леолия Жанжан (Франция, Q) — не ранее 14.30 Бьянка Андрееску (Канада) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — не ранее 15.00 Коко Гауфф (США, 3) — Юлия Авдеева (Россия, Q) — не ранее 15.00 Мария Саккари (Греция, 6) — Варвара Грачева (Франция) — не ранее 15.00 Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Кристина Букша (Испания) — не ранее 15.00 Лейла Фернандес (Канада, 31) — Джессика Понше (Франция, WC) — не ранее 15.00 Хэрриет Дарт (Великобритания) — Линда Носкова (Чехия, 27) — не ранее 16.30 Эльза Жакмо (Франция, WC) — Ана Богдан (Румыния) — не ранее 16.30 Элизабетта КОчаретто (Италия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — не ранее 16.30 Бернарда Пера (США) — Нао Хибино (Япония) — не ранее 16.30 Юлия Риера (Аргентина, Q) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — не ранее 16.30 Элина Свитолина (Украина, 15) — Каролина Плишкова (Чехия) — не ранее 16.30 Фиона Ферро (Франция, WC) — Диан Парри (Франция) — не ранее 16.30