«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 28 мая: Эрика Андреева против Соболенко, Касаткина — Фрех и другие

Матчи первого круга «Ролан Гаррос» 2024. В первом круге Открытого чемпионата Франции 28 мая Эрика Андреева встретится с Ариной Соболенко (Белоруссия), Мирра Андреева — с Эминой Бектас (США), Дарья Касаткина — с Магдаленой Фрех (Польша), Анна Блинкова — с Сораной Кирстей (Румыния), Элина Аванесян — с Чжу Линь (Китай). Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния, 28) — начало в 12.00 (мск) Эшлин Крюгер (США) — Тамара Корпач (Германия) — 12.00 Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция, WC) — 12.00 Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Мария Лурдес Карле (Аргентина) — 12.00 Грит Миннен (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 12.00 Чжу Линь (Китай) — Элина Аванесян (Россия) — 12.00 Синвэнь Жен (Китай, 7) — Ализе Корне (Франция, WC) — не ранее 13.00 Аранча Рус (Нидерланды) — Ангелик Кербер (Германия) — не ранее 14.00 Юэ Юань (Китай) — Маяр Шериф (Египет) — не ранее 14.00 Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — не ранее 15.30 Кэти Бултер (Великобритания, 26) — Паула Бадоса (Испания) — не ранее 15.30 Зейнеп Сонмез (Турция, Q) — Эмма Наварро (США, 22) — не ранее 15.30 Магдалена Фреш (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — не ранее 15.30 Луция Чирич (Хорватия, Q) — Пэйтон Стирнс (США) — не ранее 15.30 Мэдисон Киз (США, 14) — Рената Сарасуа (Мексика) — не ранее 16.00 Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — не ранее 16.30 Сара Эррани (Италия, Q) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — не ранее 17.00 Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Надя Подороска (Аргентина) — не ранее 17.30 Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — Моюка Учижима (Япония, Q) — не ранее 17.30 Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) — не ранее 17.30