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«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июня: Медведев против Махача, Джокович — Музетти и другие

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Матчи третьего круга «Ролан Гаррос» 2024.

В субботу, 1 июня, в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет один россиянин — Даниил Медведев. Также свои матчи проведут Александр Зверев и Новак Джокович.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — начало в 12.00 (мск)

Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада) — прерван 6:3, 7:6 (7:0)

Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — прерван 4:5

Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария) — прерван 3:6, 1:2

Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 15.00

Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — не ранее 16.00

Йозеф Ковалик (Словакия) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 16.30

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Томми Пол (США) — не ранее 17.00

Тэйлор Фритц (США) — Танаси Коккинакис (Австралия) — не ранее 18.00

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия) — не ранее 18.30

Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — не ранее 21.15

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
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