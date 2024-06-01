«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июня: Медведев против Махача, Джокович — Музетти и другие

Матчи третьего круга «Ролан Гаррос» 2024. В субботу, 1 июня, в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет один россиянин — Даниил Медведев. Также свои матчи проведут Александр Зверев и Новак Джокович. Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг Алекс Де Минаур (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — начало в 12.00 (мск) Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада) — прерван 6:3, 7:6 (7:0) Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — прерван 4:5 Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария) — прерван 3:6, 1:2 Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 15.00 Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — не ранее 16.00 Йозеф Ковалик (Словакия) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 16.30 Франсиско Черундоло (Аргентина) — Томми Пол (США) — не ранее 17.00 Тэйлор Фритц (США) — Танаси Коккинакис (Австралия) — не ранее 18.00 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия) — не ранее 18.30 Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — не ранее 21.15 Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр