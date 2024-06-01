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В субботу, 1 июня, в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет один россиянин — Даниил Медведев. Также свои матчи проведут Александр Зверев и Новак Джокович.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — начало в 12.00 (мск)
Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада) — прерван 6:3, 7:6 (7:0)
Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — прерван 4:5
Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария) — прерван 3:6, 1:2
Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 15.00
Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — не ранее 16.00
Йозеф Ковалик (Словакия) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 16.30
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Томми Пол (США) — не ранее 17.00
Тэйлор Фритц (США) — Танаси Коккинакис (Австралия) — не ранее 18.00
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия) — не ранее 18.30
Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — не ранее 21.15
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