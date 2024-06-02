Сегодня, 09:30
В воскресенье, 2 июня, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции свои матчи проведут Циципас, Алькарас и Синнер.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Маттео Арнальди (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) — начало матча не ранее 13.30 мск
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 15.00
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Григор Димитров (Болгария, 10) — не ранее 19.00
Корентен Муте (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2) — не ранее 21.30
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