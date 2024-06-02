«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июня: Арнальди — Циципас и Оже-Альяссим — Алькарас

Матчи четвертого круга «Ролан Гаррос» 2024.

В воскресенье, 2 июня, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции свои матчи проведут Циципас, Алькарас и Синнер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маттео Арнальди (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) — начало матча не ранее 13.30 мск

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 15.00

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Григор Димитров (Болгария, 10) — не ранее 19.00

Корентен Муте (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2) — не ранее 21.30

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр