«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 31 мая: Рублев — Арнальди, Котов против Синнера

Матчи третьего круга «Ролан Гаррос» 2024.

В пятницу, 31 мая, в третьем круге Открытого чемпионата Франции россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди, Павел Котов — с Янником Синнером.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — начало в 13.30 мск

Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия) — не ранее 14.30

Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария) — не ранее 15.00

Хуберт Хуркач (Польша) — Денис Шаповалов (Канада) — не ранее 15.00

Корантен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия) — не ранее 17.00

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция) — не ранее 17.00

Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — не ранее 17.00

Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 21.15