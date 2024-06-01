«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 1 июня: Мирра Андреева против Стирнс, Аванесян — Циньвэнь и другие

Матчи третьего круга «Ролан Гаррос» 2024. В третьем круге Открытого чемпионата Франции 1 июня сыграют россиянки Элина Аванесян и Мирра Андреева. Также свои матчи проведут Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг Варвара Грачева (Франция) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 12.00 (мск) Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элина Аванесян (Россия) — 12.00 Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — не ранее 13.00 Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 13.30 Элина Свитолина (Украина) — Ана Богдан (Румыния) — не ранее 14.00 Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 14.30 Мирра Андреева (Россия) — Пейтон Стирнс (США) — не ранее 15.00 Мэдисон Кис (США) — Эмма Наварро (США) — не ранее 15.30 Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр