«Ролан Гаррос» 2024: сетка турнира мужчин в одиночном разряде

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня

Открытый чемпионат Франции стартовал с квалификационного турнира 20 мая. Матчи основной сетки состоятся на кортах теннисного центра Roland Garros в Париже с 26 мая по 9 июня. Встречи основной сетки соревнований пройдут в течение 15 дней, а не традиционных двух недель. Дополнительный день необходим из-за особенностей игры на грунтовом покрытии.

В заявку основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» вошло шесть россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов.

Бывшая первая ракетка мира и прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» попали в четверть с испанцем Рафаэлем Надалем, немцем Александром Зверевым. А Рублев оказался в одной четверти с представителем Испании Карлосом Алькарасом, итальянцем Янником Синнером, сербом Новаком Джоковичем.

Следить за актуальным расписанием «Ролан Гаррос» можно на сайте «СЭ» и официальном сайте турнира.