«Ролан Гаррос» 2024: турнирная сетка женщин в одиночном разряде

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 26 мая по 9 июня

«Ролан Гаррос» 2024 проходит на кортах теннисного центра Roland Garros в Париже с 26 мая по 9 июня.

В заявку Открытого чемпионата Франции вошло 14 россиянок: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Эрика Андреева и Камилла Рахимова. Шесть из них попали в «посев».

Сестры Андреевы находятся в одной четверти с белоруской Ариной Соболенко, гречанкой Марией Саккари и россиянкой Дарьей Касаткиной.

В соседней четверти располагаются представительница Казахстана Елена Рыбакина, Калинская, Павлюченкова и украинка Элина Свитолина.

Турнирная сетка в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» 2024 в актуальном виде доступна на сайте «СЭ» и официальном сайте турнира.