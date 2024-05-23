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Сегодня, 19:30

«Ролан Гаррос»: что означает название Открытого чемпионата Франции

Название турнира «Ролан Гаррос» связано с именем французского авиатора и военного летчика
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Теннисный центр «Ролан Гаррос».
Фото AFP
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123-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции в 2024 году проходит с 20 мая по 9 июня. Матчи по традиции будут принимать корты теннисного центра Roland Garros в Париже.

Спортивный комплекс был назван в честь французского летчика Ролана Гарроса. В1927 году французская команда в лице Жака Брюньона, Жана Боротра, Анри Коше и Рене Лакоста впервые выиграла Кубок Дэвиса. Матчи проходили в Америке, а вот ответные игры проводить было негде — во Франции на тот момент не было стадионов для столь крупного теннисного турнира.

Так было принято решение о необходимости строительства спортивного комплекса. Участие в процессе принимали местные власти и члены теннисного клуба «Стад Франсе», в который входили спортсмены-любители. Владелец клуба Эмиль Лесьер согласился передать 3,25 га земли под возведение арены с одним условием — назвать ее именем Ролана Гарроса, который являлся его близким другом и прошел Первую мировую войну вместе с ним в одном летном отряде. Так спортивный центр и получил свое название, как и теннисный турнир, который начали проводить на его территории.

На территории теннисного комплекса находится музей «Галери Ролан Гаррос», который посвящен истории тенниса. Также там есть экспозиция об авиаторе, который с детства увлекался теннисом. Гаррос также занимался регби и выступал за французский клуб «Стад Франсе».

Основная информация о турнире серии «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
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