«Ролан Гаррос» представил Андрееву «бесстрашной Миррой» перед матчем с Соболенко

Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовал анонс четвертьфинального матча турнира между российской теннисисткой Миррой Андреевой и белоруской Ариной Соболенко.

В превью встречи Андреева представлена, как «бесстрашная Мирра».

«Великое оружие Андреевой в том, что она, кажется, не знает страха. Этому нельзя научиться или научить, это природный дар, за обладание которым многие игроки готовы заплатить хорошие деньги», — говорится в анонсе матча.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» россиянка обыграла представительницу Франции Варвару Грачеву со счетом 7:5, 6:2.

Игра между Андреевой и Соболенко пройдет в среду, 5 июня. Спортсменки дважды встречались друг с другом в WTA-туре. Оба матча выиграла белорусская теннисистка.