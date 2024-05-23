«Ролан Гаррос»: сколько кортов и где проводится Открытый чемпионат Франции

Матчи основной сети ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции в 2024 году пройдут с 26 мая по 9 июня. Игры по традиции будут принимать корты теннисного центра Roland Garros в Париже.

Теннисный центр «Ролан Гаррос» находится в 16-м округе Парижа, на краю Булонского леса. Арена названа в честь знаменитого французского авиатора Ролана Гарроса, участника Первой мировой войны. Всего на территории комплекса 24 теннисных корта, три из которых используются для проведения главных и самых рейтинговых матчей.

На дополнительных кортах проходят первые матчи одиночного турнира, а также турниры парников, юношей и девушек, и игроков-колясочников. На территории центра также есть Музей истории тенниса, Национальный тренинг-центр, ресторанно-барный комплекс, магазины и бутики.

Основная информация о турнире серии «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».