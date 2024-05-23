«Ролан Гаррос»: в каком году Шарапова и другие россияне выигрывали Открытый чемпионат Франции

Сразу нескольким российским теннисистам удалось войти в историю Открытого чемпионата Австралии в качестве победителей. Первыми россиянами, которым удалось выиграть во Франции, стали Евгения Манюкова и Андрей Ольховский — в 1993 году они победили в миксте.

Первым из россиян Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выигрывал Евгений Кафельников — это произошло в 1996 году. Он также трижды побеждал на «Ролан Гаррос» в парном разряде: в 1996 и 1997 годах с Даниэлем Вацеком и в 2002-м с Паулем Хархёйсом.

Анастасия Мыскина в 2004 году стала первой россиянкой, которой удалось победить на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В 2009 году Открытый чемпионат Франции выиграла Светлана Кузнецова. Мария Шарапова побеждала на «мэйджоре» в Париже дважды, в 2012 и 2014 годах.

В 2013 году Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Матчи основной сети ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции в 2024 году пройдут с 26 мая по 9 июня.

Основная информация о турнире серии «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».