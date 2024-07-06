Российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с французом Артуром Филсом в третьем круге Уимблдона в субботу, 6 июля. Начало — в 13.00 по московскому времени. Соревнования проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Сафиуллин — Филс можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

26-летний россиянин — 44-й номер рейтинга ATP. 20-летний французский теннисист — 34-я ракетка мира.

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