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Роман Сафиуллин — Душан Лайович: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Сафиуллин сыграет с Лайовичем в первом круге «Ролан Гаррос» 27 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото AFP
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Российский теннисист Роман Сафиуллин и представитель Сербии Душан Лайович скрестят ракетки в первом круге Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Матч состоится на пятом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречу Сафиуллин — Лайович можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний соперники ни разу не встречались.

26-летний российский теннисист — 42-ая ракетка мира. 33-летний серб — 61-й номер мирового рейтинга.

Действующим чемпионом турнира в одиночном мужском разряде является серб Новак Джокович.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
Ролан Гаррос
Душан Лайович
Роман Сафиуллин
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